CRS Croce Rossa Sammarinese: a marzo 123 missioni per consegna farmaci a domicilio e 71 trasferimenti di pazienti in ambulanza

Croce Rossa Sammarinese: a marzo 123 missioni per consegna farmaci a domicilio e 71 trasferimenti di pazienti in ambulanza.

La Croce Rossa Sammarinese ringrazia la Cooperativa Montelupo per la donazione di 3785 euro. La somma, integrata dalle proprie risorse, è stata utilizzata per l'acquisto di 1500 mascherine che saranno utilizzate dai volontari, dal personale ospedaliero e dalla Protezione Civile. Nella nota anche un bilancio dell'attività del mese scorso: dal 3 al 31 marzo sono state infatti effettuate 123 missioni per la consegna domiciliare di farmaci a persone messe in quarantena dalla Protezione Civile. 71 sono stati i trasferimenti di pazienti, affetti da corona virus, dimessi dai vari reparti ospedalieri ed accompagnati in ambulanza al proprio domicilio, alcuni anche fuori territorio, nel riminese. A Pievesestina, infine, sono stati 66 i viaggi effettuati per portare i tamponi con 27 turni di pronta disponibilità in Pronto Soccorso, ed altri con reperibilità telefonica.



I più letti della settimana: