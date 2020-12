COVID-19 Croce Rossa Sammarinese: da sabato nuovo presidio di soccorso a San Marino Città

Croce Rossa Sammarinese: da sabato nuovo presidio di soccorso a San Marino Città.

In una nota la Croce Rossa sammarinese informa i sammarinesi che dal sabato 19 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2021 sarà aperto un nuovo presidio di soccorso in Via Paolo Fabbri, al Parcheggio 5, presso l’arco della farmacia di San Marino Città. Si tratta di un presidio attrezzato con ambulatorio e ambulanza a disposizione dei turisti e della cittadinanza dalle 12 alle 18. La Croce Rossa metterà a disposizione un autista-soccorritore e un infermiere, costantemente in contatto con il Pronto Soccorso dell'ospedale di stato. Il servizio, sostenuto dall'ISS, era stato richiesto dalla Giunta di Castello di Città e la Croce Rossa ha aderito con entusiasmo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: