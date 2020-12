Croce Rossa Sammarinese: apertura presidio di soccorso a San Marino Città

La Croce Rossa Sammarinese informa la cittadinanza che da sabato 19 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, sarà aperto il presidio di soccorso situato in via di Paolo Fabbri, al parcheggio 5, presso l’arco della farmacia di Città.

Il presidio è organizzato con un ambulatorio ed una ambulanza; vi presteranno servizio un autista - soccorritore ed un infermiere. Tale postazione sarà in contatto col 118 del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato ed è a disposizione dei turisti e della cittadinanza, tutti i giorni, dalle ore 12 alle 18.

Il servizio è stato richiesto dalla Giunta del Castello di Città ed è sostenuto dall’ISS. La Croce Rossa Sammarinese, tuttora impegnata anche nel supportare le istituzioni per affrontare l’epidemia di Covid, ha accolto con entusiasmo questa richiesta, in uno spirito di sostegno e collaborazione che contraddistingue e caratterizza il sodalizio.







Comunicato stampa

Croce Rossa Sammarinese