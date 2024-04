Ragazza di Santarcangelo scomparsa in Croazia, la madre lancia l'appello per ritrovarla

È scomparsa dal 23 aprile in una città non identificata della Croazia, Melissa Neri, 25enne di Santarcangelo di Romagna. La ragazza era partita in viaggio di piacere, ma ha fatto perdere i contatti con la sua famiglia nella notte, fra le 22:07 e le 4:07 del mattino. Melissa ha una figlia di 4 anni, che si trova dalla nonna paterna. È proprio la madre della ragazza che sui social lancia l'appello a chiunque abbia informazioni per ritrovare la figlia scomparsa, " Mia figlia deve tornare a casa - scrive - farò di tutto per trovarla è portarla a casa...".