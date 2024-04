Rimini: auto finisce nel porto. Inutili i tentativi di salvare il conducente. Probabile suicidio

Il recupero dell'auto

Le agenzie parlano di un 53enne, riminese. Ha trovato la morte all'interno della propria vettura; inghiottita dalle acque gelide del porto canale. Pochi dubbi sul fatto si sia trattato di un gesto volontario, estremo. Che stride con il clima vacanziero di questi giorni in Riviera; affollata da migliaia di turisti. Tragedia annunciata dalle grida di alcuni presenti in Via Sinistra del Porto; che avrebbero visto un suv avvicinarsi a forte velocità alla banchina, in un tratto privo di protezioni. Le cronache locali riferiscono del coraggio e dell'altruismo di un pescatore egiziano di 42 anni. Pare si trovasse in un bar poco distante; resosi conto di quanto stava accadendo non avrebbe esitato a tuffarsi.

L'auto infatti – pur avendo, sembra, i 4 finestrini parzialmente abbassati - pare avesse galleggiato per alcuni istanti; il tempo necessario, al soccorritore, per raggiungere a nuoto la vettura, rompere il vetro lato guida, e cercare di salvare il conducente. Che lo avrebbe però spinto via, ribadendo la propria intenzione di farla finita. Così riporta il sito Newsrimini. Poi l'inevitabile inabissamento dell'auto, con il rischio che anche lo stesso 42nne finisse annegato. Il rapido arrivo dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, e di personale di Forze dell'Ordine e di soccorso, non ha purtroppo sortito gli effetti sperati. Sul posto era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Ma non si è potuto fare altro che accertare la morte del conducente, una volta estratto dall'abitacolo. In seguito è stata anche recuperata l'automobile. A rendere, se possibile, ancor più angosciante l'episodio; le voci circolate inizialmente circa la possibile presenza di altre persone nella vettura. Circostanza subito smentita dai primi accertamenti della Polizia, riporta l'ANSA.