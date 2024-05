Omicidio Pierina: i figli, 'Presto la svolta'

Sono passati 7 mesi da quel 3 ottobre quando Pierina Paganelli venne uccisa in via del Ciclamino. Come riporta il Resto del carlino di Rimini, infatti, i figli della 78enne sono sicuri che presto arriverà una svolta con prove certe. Una vicenda sulla quale non si sono mai spenti i riflettori, in Italia. Molte le trasmissioni di approfondimento che hanno cercato di dipanare il mistero che ruota attorno alla morte della donna.

Sul fronte delle indagini, la richiesta dei difensori della nuora della 78enne, Manuela e del fratello Loris di allargare le indagini e sottoporre al test del Dna tutti i residenti del condominio. "Gli inquirenti si sono già fatti l'idea precisa su chi sia l'assassino di Pierina - ha dichiarato in Tv uno dei giornalisti presenti a "Quarto Grado -. La vicenda presto sarà chiusa: non è una mia speranza, lo dico con cognizione di causa". Riporta la pagina del carlino.