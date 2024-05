Rimini celebra Pantani con una maxi-statua sul Lungomare

A trent'anni dalla prima vittoria da professionista al Giro d'Italia, quando arrivò primo sul traguardo della tappa dolomitica Lienz-Merano e a vent'anni dalla sua scomparsa, avvenuta proprio a Rimini il 14 febbraio del 2004, la città romagnola ricorderà e celebrerà il mito di Marco Pantani. Lo farà - come riporta la stampa locale - inaugurando, verso la fine di giugno, una ciclabile di 5 chilometri lungo via Montescudo colorata di rosa e di giallo - a memoria delle sue vittorie al Giro e al Tour de France - e disseminata di gigantografie e cimeli del 'Pirata' e, soprattutto, una grande statua del fuoriclasse del pedale sul Lungomare all'interno del 'Parco del Mare'.

All'opera sta lavorando il designer Aldo Drudi, famoso per avere disegnato i caschi di Valentino Rossi e di altri campioni del motociclismo. "Sarà grande 6 metri per 3 - spiega l'assessore comunale riminese ai Lavori pubblici, Mattia Morolli - molto visibile anche dall'alto. La statua sarà collocata nella zona mare, stiamo valutando la posizione migliore. Sarà inaugurata pochi giorni prima della tappa del Tour de France del 29 giugno, quella inaugurale che si correrà da Firenze a Rimini con traguardo sul Lungomare". Posizionata in una delle zone nevralgiche della città, chiosa l'assessore "tanti tifosi e ciclisti avranno modo di visitarla e di scattarsi una foto nel ricordo del 'Pirata'".