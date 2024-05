Fondo Monetario sull'Italia: "Crescita moderata, pesano deficit e debito alti"

Per il Fondo Monetario Internazionale l'economia italiana si è ripresa bene dalla pandemia, ma le previsioni di crescita per i prossimi anni sono moderate. “Deficit e debito sono molto alti – sottolinea l'Fmi – E' possibile ottenere un aggiustamento di bilancio per ridurre il debito ritirando misure di crisi inefficienti e temporanee”, conclude. Tra le grandi cause di spesa il governo Meloni ha sempre indicato il superbonus, al nuovo decreto sono stati presentati 30 emendamenti, tutti dell'opposizione. Probabile che anche alla Camera il governo chieda la fiducia.

Difendere io il provvedimento? Dice Giuseppe Conte, ma è questo governo che lo ha sostenuto. Ancora guai giudiziari per politici regionali, l'ex presidente dell'assemblea regionale siciliana Micciché, Forza Italia, è indagato per peculato, truffa e false attestazioni: avrebbe usato per fini personali l'auto blu, ma lui si dice pronto a spiegare. In Puglia il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Francesco Ventola, candidato alle europee in ticket con Giorgia Meloni, è indagato per associazione per delinquere e corruzione elettorale.

Nel video l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle