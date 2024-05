Ottantenne disperso a Sestola ritrovato dal Soccorso Alpino

Un anziano residente nella frazione di Casine (Sestola) non ha fatto rientro a casa dopo essere uscito, domenica mattina, per cercare il cane fuggito. Preoccupati, nel pomeriggio i familiari hanno contattato i Carabinieri del comando di Sestola. Attivato anche il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia Romagna - stazione monte Cimone - con una squadra partita da Fanano. Fortunatamente, l'uomo è stato ritrovato in un campo vicino casa: era caduto in una cavità del terreno profonda circa 2 metri, riportando un trauma cranico. Una volta recuperato dai tecnici del soccorso Alpino, l'anziano è stato trasportato all'ospedale di Baggiovara con EliPavullo. Sul posto presenti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.