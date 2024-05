Maltempo: allerta gialla per temporali sulla Riviera Romagnola. Arancione nel Ferrarese

Su tutta la costa romagnola, come nel resto dell'Emilia Romagna, sono previsti nuovi temporali di forte intensità e condizioni meteorologiche avverse dalle 12 di oggi fino a tutta la giornata di domani.

Il bollettino di Arpae, in collaborazione con la Protezione Civile, avverte che le zone di pianura centro-orientali potrebbero subire danni a causa delle forti piogge, con innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori.

L'allerta arancione per le piene dei fiumi interessa principalmente la provincia di Ferrara. Anche per lunedì 20 maggio si prevedono temporali intensi, con ulteriori possibili danni soprattutto nella pianura centro-occidentale e nelle aree collinari e montane.