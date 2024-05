Sta facendo il giro del web il video della pagina "Welcome to favelas" in cui un uomo è "appeso" nel retro di un furgone sulla A14, nel tratto fra Rimini e Bologna. Il protagonista, nel filmato, si sporge sullo scalino del camioncino, tenendo una mano sulla targa e l'altra sulla cerniera del portello. Tanta ironia nei commenti del web, mentre la Polizia Stradale - riporta Riminitoday - ha avviato delle verifiche per individuare i protagonisti dell'episodio.

Il video