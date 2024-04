Rimini: ex calciatore di serie C arrestato per stalking. Minacciò anche il proprietario del Kiosko

Un uomo di 44 anni, ex calciatore professionista di serie C è stato arrestato ieri dai carabinieri per atti persecutori, lesioni personali aggravate, percosse, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento nei confronti della sua ex ragazza. L'uomo, difeso dall'avvocato Gianandrea Pazzini, si trova in carcere in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip Vinicio Cantarini, in seguito alle indagini coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. L'ex calciatore sarebbe stato visto minacciare l'ex fidanzata anche al Kiosko Vincanto, il locale di Villa Verucchio distrutto in un incendio la notte tra il 14 e il 15 aprile.

In quell'occasione il 44enne davanti ai clienti del ristorante era stato visto schiaffeggiare l'ex e quando questa era stata difesa dal titolare del locale, Filippo Malatesta, noto cantautore riminese, la sua risposta era stata lapidaria "Stai tranquillo che domani il locale non ce l'hai più che ti tiro quattro molotov". L'arresto dell'ex calciatore - si sottolinea - è avvenuto per i reati commessi nei confronti della donna con la quale aveva avuto una relazione e non per l'ipotesi di incendio doloso per cui sono ancora in corso le indagini da parte del nucleo investigativo dei vigili del fuoco di Bologna e i carabinieri di Villa Verucchio.

Al momento e carabinieri dopo aver ascoltato testimoni e raccolte denunce hanno proceduto per il reato di stalking, percosse e violazione di domicilio nei confronti della donna. E danneggiamento nei confronti di un amico di questa, che si sarebbe ritrovato gli pneumatici dell'auto tagliati.