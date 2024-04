Caccia alla Conference League: al via i play-off del Campionato Sammarinese

La regular season si è archiviata con il primo storico Scudetto della Virtus e la qualificazione dei neroverdi alla prossima Champions League. Da domani parte la corsa alla Conference con il via ai play-off del campionato sammarinese: le prime a scendere in campo sono Murata e Tre Fiori, che incroceranno i tacchetti ad Acquaviva alle ore 15. Match da vivere in diretta su San Marino RTV: i bianconeri hanno operato il sorpasso proprio sui gialloblu nelle ultime giornate prendendosi quel 5° posto che garantirà un vantaggio di classifica nell'ottica dei 180 minuti. Al Murata infatti potrebbero bastare anche due pareggi – o gli stessi gol del Tre Fiori - per andare in semifinale. Parte con i favori del pronostico il Cosmos di Nicola Berardi, quarto ed ora atteso dal doppio confronto con il San Giovanni che, superando in rimonta la Juvenes/Dogana nell'ultimo turno, ha evitato gli spareggi partendo direttamente dai quarti. I gialloverdi – che lo scorso anno hanno vinto questi play-off – sono avvantaggiati ma le Pantere sono una delle squadre più in forma, con 6 vittorie nelle ultime 7. Si gioca sempre ad Acquaviva, alle 18.15.

Domenica invece tocca alla seconda e alla terza della classe. Si parte con La Fiorita che, dopo aver cullato i sogni di uno spareggio Scudetto, dovrà guadagnarsi l'Europa attraverso i play-off oppure con la Coppa Titano. Montegiardino sfida la Folgore dell'ex Lasagni, vincente nello spareggio contro il Fiorentino e pronto a recitare un ruolo da outsider. Anche questa sfida sarà "live" su San Marino RTV, alle 15 da Acquaviva. L'unico match in programma a Montecchio sarà quello di domenica alle 17.30 con il Tre Penne di Stefano Ceci che lascerà a fine stagione ma vorrà farlo regalando la Conference ai suoi giocatori. Sulla strada di Città ecco la Juvenes/Dogana che ha superato lo spareggio, seppur con il brivido, contro il Domagnano.