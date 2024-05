La San Marino Academy cade con l'Hellas Verona: 1-3 per le gialloblu

Per la San Marino Academy non è ancora arrivata la matematica certezza della salvezza nella Serie B femminile. Le biancazzurre di Giacomo Venturi cadono 3-1 contro l'Hellas Verona che costruisce il suo vantaggio nella seconda metà del primo tempo con la doppietta di Rognoni e il centro di Sondergaard. Solo per le statistiche il centro di Raffaella Barbieri in pieno recupero, il 16° gol stagionale per l'attaccante dell'Academy.

Per festeggiare la permanenza in categoria San Marino dovrà aspettare il risultato della sfida tra Pavia e Parma, in programma lunedì sera alle 20.30.