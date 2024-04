"Remuntada" Cosmos: 3-0 al San Giovanni e semifinale conquistata

Il San Giovanni ci mette il cuore ma alla fine la grande qualità nei singoli del Cosmos fa la differenza. E così gli episodi sorridono ai gialloverdi che ribaltano il 2-1 dell'andata e volano in semifinale play-off con un netto 3-0 costruito nell'ultima parte di gara. Il primo tempo è equilibrato: il Cosmos fa la partita ma il San Giovanni si fa vedere in ripartenza, come quando Corinti ci prova da fuori costringendo Aldo Simoncini a volare per deviare in angolo. Serravalle risponde con Zulli: tiro-cross insidioso, smanacciato da un attento De Angelis.

L'estremo difensore rossonero si fa trovare pronto anche ad inizio ripresa, sul diagonale strozzato di Berardi. Le chance cominciano a fioccare: Ben Kacem gira in sforbiciata ma non inquadra lo specchio. Lo 0-0 però resiste e al San Giovanni va bene così. Ai -20 però il primo episodio che cambia la partita: Corinti interviene in gioco pericoloso su D'Addario. Il direttore di gara non ci pensa due volte ed estrae il rosso diretto, tra le proteste dei giocatori di Tognacci. Ultima parte di gara in inferiorità numerica per il San Giovanni che viene graziato immediatamente quando – dalla stessa punizione – Pastorelli centra una clamorosa traversa, con una traiettoria perfetta “sporcata” da un superlativo De Angelis. Il secondo momento chiave 5 minuti più tardi: Pastorelli mette fuori da ottima posizione. In area però c'è un contatto tra Zulli e Sartini. Andruccioli prima indica il fallo in attacco, poi assegna il calcio di rigore al Cosmos. Dagli 11 metri Filippo Berardi è glaciale: palla da una parte, De Angelis dall'altra e Serravalle è avanti. Nonostante tutto il San Giovanni ci prova con i due Garcia Rufer: Azael da fermo sulla testa di Augusto che sfiora e passa a centimetri – se non millimetri – dall'1-1 che avrebbe cambiato tutto. A scrivere la parola fine, poi, ci pensa Alessandro D'Addario: magia del terzino sammarinese che, lasciato solo al limite, prende la mira e la infila sotto l'incrocio con il piede debole. 2-0 Cosmos e basta una scintilla per accendere gli animi: a rimetterci è un inferocito Tognacci, espulso per proteste. Con Borgo Maggiore sbilanciato in avanti, Riccardo Zulli chiude la contesa: dribbling secco e diagonale imprendibile per De Angelis. E' l'apoteosi gialloverde, un passivo troppo pesante per un San Giovanni che sognava l'impresa. In semifinale il Cosmos se la vedrà con una tra Tre Penne e Juvenes/Dogana.