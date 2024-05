Il rischio di infarti sale durante elezioni e periodi stressanti

Il rischio di infarti e di 'sindromi acute coronariche', in particolare per persone con predisposizioni genetiche a malattie cardiovascolari e tendenze ansiose, si impenna durante periodi socialmente intensi e stressanti e nei giorni delle elezioni politiche.

Uno studio - presentato alla sessione scientifica della conferenza dell' American college of cardiology' proprio nel pieno della campagna elettorale per le elezioni presidenziali Usa - ha seguito circa 18.500 americani: ne ha misurato vari indicatori di predisposizioni genetiche a disturbi di cuore, l''indice di nevrosi' e la tendenza ad ansia e depressione.

L'analisi - guidata da Shady Abohashem, direttore di radiologia cardiovascolare al Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School - ha concluso che questi pazienti "corrono rischi significativamente più alti" di infarto e sindromi coronarie acute" in periodo di particolare tensione sociale.

Questi periodi - spiega la ricerca riportata da Fox News - includono una decina di giorni intorno al Natale, la settimana delle elezioni presidenziali e persino campionati, gare ed eventi sportivi. Secondo i dati emersi, i rischi di infarto - per chi appunto ha predisposizioni genetiche accompagnate da ansia e depressione - risultano tre volte più alti dei periodi normali. Per chi è portatore di predisposizioni geniche a malattie di cuore, ma non soffre di disturbi psicologici, i rischi salgono del 36%.