Apertura ufficiale della campagna elettorale: le serate di Libera/Ps - Psd, Dc, Ar, Rf e Rete

Hanno registrato una notevole partecipazione le serate di apertura ufficiale della campagna elettorale sin qui organizzate da parte di sei liste su otto in gara per le prossime consultazioni.

A Serravalle, Libera/Ps e Psd, in coalizione, hanno presentato i candidati, rispettivamente 52 e 31 sammarinesi pronti a mettersi in gioco - tra nomi nuovi ed esponenti storici con una solida componente femminile e con l'apporto dei giovani - e lanciato idee, proposte programmatiche e soluzioni per il Paese. Parole di incitamento rivolte ai presenti per diventare “il motore del cambiamento” e avviare una gestione del Paese ordinata e trasparente.

Due iniziative distinte per la Coalizione Democrazia e Libertà.

Tutti schierati sul palco del Teatro Titano i 52 candidati della Dc in una serata di politica e musica: nominati uno ad uno, hanno raccolto applausi e sentito l'entusiasmo del pubblico per un impegno, chi lo ha rinnovato e chi si presenta per la prima volta, al servizio del Paese. Squadra motivata che punta su preparazione e competenza. Sottolineata l'importanza della continuità nelle politiche avviate, con l'Accordo Ue come fulcro per il futuro del Paese.

AR presenta squadra e programma elettorale ad Acquaviva, in risposta alle necessità urgenti dei cittadini. 33 candidati, tra cui 15 donne a dimostrare la volontà di rafforzamento del ruolo femminile. Il giusto bilanciamento tra giovani e figure d'esperienza e professionalità, “cuore e anima dell'azione politica del partito”, pronti a “sostenere un governo qualificato e responsabile” nell'alleanza strategica con la Dc. Un progetto teso al consolidamento del sistema Paese.

Tra le liste non coalizzate, Rete apre la campagna a Domagnano: in luce priorità e proposte dei 20 candidati, tra volti nuovi e chi ha maturato esperienza in questi anni, con il programma elettorale al centro. Un programma, “fortemente progressista” che guarda alle sfide cruciali mantenendo vivo e costante il contatto con il Paese. Al lavoro, dunque, per un'alternativa al conservatorismo, d'“ostacolo al cambiamento”.

Spazio ai candidati e ai punti salienti del programma nella serata di RF a Borgo. Nomi nuovi ma anche profili di esperienza nella lista dei 43 sammarinesi, di cui quattro di Area Democratica, espressione della società civile e di tutte le generazioni, desiderosi di dare il loro contributo. Un bilancio dell'ultima legislatura, “anni difficili ma senza mai elemosinare niente, e con la forza delle idee” - è stato evidenziato. Poi il focus sugli obiettivi con l'Unione europea come orizzonte.



Mancano all'appello Demos e DOMANI – Motus Liberi, che celebreranno l'apertura ufficiale della loro campagna elettorale nei prossimi giorni.