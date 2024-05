Folgore - La Fiorita 0-0; Juvenes/Dogana - Tre Penne 4-2

Nel ritorno dei quarti di finale del campionato sammarinese la Folgore non trova il gol contro una Fiorita in controllo. La squadra di Montegiardino incontrerà il Murata in semifinale. Ad Acquaviva la Juvenes/Dogana mette paura al Tre Penne, ma ai serravallesi non basta il 4-2 finale per passare il turno. Il Tre Penne di Stefano Ceci in semifinale affronterà il Cosmos