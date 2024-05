La Folgore vince ai rigori la Titano Futsal Cup

Foto: ©FSGC/Pruccoli

Ci sono voluti i rigori per decidere l'ennesimo capitolo della sfida infinita. E' ad alzare la Titano Futsal Cup è la Folgore capace di riemergere dallo 0-2 per completare la rimonta appunti ai rigori. Era stata la squadra di Falciano a provare da subito a fare la partita, ma anche a trovarsi sotto quando Busignani al 5' minuto ha incrociato il destro nell'angolo lontano. E' il momento migliore del Fiorentino, che difende ordinatamente e quando riparte fa davvero paura. E Geri deve fare più di una volta gli straordinari. Ma già dalla parte finale del primo tempo sono i ragazzi di Zonzini a rifarsi minacciosi chiamando Protti ad solito contributo di parate. In apertura di ripresa sembra la serata stregata per Falciano e perfetta per Fiorentino. Busignani su punzione sorprende Geri, impeccabile fino a quel momento.

Il 2-0 sa tanto di sentenza, ma l'orgoglio di pensare non sia mai finita da una parte impatta col calo fisico dall'altra. Ercolani trova il varco dell'1-2 e riapre la serata. Adesso crederci è obbligatorio e passano 4 minuti scarsi quando la giocata di Biordi manda in porta Elia Pasqualini. Squadra stanche, soprattutto il Fiorentino e ci vuole il solito grande Protti per acchiappare i supplementari. Nel primo extra time Protti stoppa Tassitano, nel secondo Biordi spacca il palo e rinvia tutto ai calci di rigore. E Geri diventa protagonista superandosi sui tiri di Casadei e di Maiani, mentre il collega Protti respinge solo quello di Pasqualini. Il quinto, quello di Pellegrini, porta la Futsal Cup a Falciano.