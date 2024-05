Botta e risposta infuocato nel dopo partita tra i due allenatori. Oscar Lasagni parla di calcio come di un gioco maschio e poco adatto, a suo giudizio, a giocatori come quelli della Fiorita, secondo il tecnico della Folgore più adatti alla piscina. L'allenatore della Fiorita Thomas Manfredini risponde seccato: "Ci vuole più rispetto per gli avversari, certi allenatori dovrebbero abituarsi a parlare delle proprie squadre e non concentrarsi sulle altre".

Nel video le loro interviste