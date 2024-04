La visita a San Marino della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo apre a nuove opportunità per le imprese del territorio

Si trova in queste ore in visita nella Repubblica di San Marino una delegazione della BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) accompagnata dal Professor Maurizio Bragagni OBE, Alternate Governor presso la Banca, con l’obiettivo di presentare alle imprese del territorio sammarinese le opportunità di collaborazione che offre.

Fondata nel 1991, la BERS è un’istituzione finanziaria internazionale che ha la mission di supportare gli investitori internazionali nelle quasi 40 economie in cui opera con finanziamenti degli investimenti attraverso la sua ampia gamma di strumenti finanziari e la sua conoscenza dei mercati regionali; offre opportunità a fornitori, appaltatori e consulenti in tutto il mondo; promuove il commercio estero attraverso programmi di facilitazione verso, da e all’interno delle regioni in cui è presente e offre una serie di prodotti per facilitare il suddetto commercio, tra cui garanzie e anticipi di cassa. In particolare, la banca è specializzata nella collaborazione con il settore privato, da quello energetico all’agroalimentare, dal settore immobiliare al turismo, alle economie verdi.

La Repubblica di San Marino è azionista della BERS dal 2018 ma non è un paese operativo, pertanto lo Stato non può intrattenere rapporti diretti con la Banca, ma i servizi che la stessa offre possono diventare un’opportunità per le imprese sammarinesi. La permanenza della delegazione a San Marino si è aperta questa mattina con un incontro a Palazzo Begni con i Segretari di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti. ‘San Marino è oggi in una fase di relativo riposizionamento del proprio sistema economico, sociale e finanziario - ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Beccari – anche in virtù della prossima definizione dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea; una riconversione che dovrà essere concertata e condivisa anche con i partner europei e con la Repubblica italiana, con la quale sono vigenti collaborazioni trasversali e necessariamente interconnesse’.

Il Segretario Gatti che, in quanto titolare della Segreteria di Stato per le Finanze è Governatore presso la BERS, ha affermato: ‘San Marino è socio della BERS ma non è paese operativo. Nelle interlocuzioni è emerso come i servizi che la Banca offre possono essere un’opportunità per il nostro settore imprenditoriale. Auspico l’iniziativa odierna crei un ponte per una sempre più stretta collaborazione tra il tessuto economico e finanziario del nostro paese e la BERS e spero nasca un collegamento stretto tra i nostri operatori economici e la nostra camera di commercio per formalizzare le procedure operative e amministrative necessarie a ottenere il sostegno che la BERS offre.’

Nel pomeriggio la delegazione, introdotta dal Segretario Gatti, ha incontrato una rappresentanza di aziende sammarinesi, accompagnate da Agenzia per lo Sviluppo – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, e di dirigenti del settore bancario.