Anpi Santarcangelo: incontro con Alberto Grandi

Uno dei simboli della cultura italiana è sicuramente il cibo: eppure le nostre tradizioni culinarie non sono così antiche come pensiamo, così sostiene il prof. Alberto Grandi, che sarà questa sera alle 21:00 presso la Biblioteca Baldini di Santarcangelo per parlarci del suo nuovo libro. L’incontro, organizzato dall’ANPI “Alba Mini” Santarcangelo e seguito da un buffet “polemico” offerto, verterà sull’identità italiana (o presunta tale) che è stata costruita ad hoc dal secondo dopoguerra a oggi, migliorando (se non inventando da zero!) piatti e alimenti che oggi associamo all’ “italianità” e a una presunta tradizione culinaria secolare. Alberto Grandi è professore associato di Storia del Cibo all’Università di Parma ed è stato definito in tanti modi: da “terrapiattista gastronomico” a sostenitore di “strambe verità”; Coldiretti chiese addirittura all’Università di Parma di sollevare il professore dall’incarico in seguito ad un articolo sul Financial Times in cui lui esponeva la sua ricerca secondo la quale il parmigiano originale viene prodotto in Wisconsin, mentre il formaggio che noi usiamo (e amiamo) è invece una versione migliorata sotto tanti aspetti, seppur più recente. Grandi, che nel 2018 ha pubblicato il libro “DOI - Denominazione di Origine Inventata”, da cui poi è stato tratto l’omonimo podcast, indaga infatti i grandi “mostri sacri” della nostra cucina, creati per strategie di marketing che hanno funzionato così bene tanto da creare un gigantesco effetto Mandela. Mettere in discussione queste certezze su cui si fonda una parte della nostra identità nazionale è, a parere dell’ANPI “Alba Mini”, un tassello importante per capire appieno cosa significa culturalmente e antropologicamente essere parte di una comunità nazionale e riflettere insieme sull’evidenza (negata da conservatori e tradizionalisti d’ogni sorta) che le tradizioni non sono immutabili ed eterne come nell’Iperuranio platonico, ma cambiano con il naturale ed inevitabile mutamento della società. Per approfondire questi temi vi aspettiamo questa sera alle 21:00 presso la biblioteca Baldini di Santarcangelo con Alberto Grandi.

