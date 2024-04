The Space, The Strategy e Tellem: crescita del +15% per il gruppo specializzato in business digitali

La sinergia tra talenti è il segreto della crescita del gruppo costituito da The Space, web agency esperta nello sviluppo di e-commerce, The Strategy, agenzia di performance marketing, e Tellem, hub creativo specializzato in content creation. Una crescita che ha segnato un importante capitolo nel 2023, con l’inaugurazione della nuova sede di 350 metri quadri a Domagnano, e che prosegue nel 2024 con un aumento del fatturato complessivo del +15%. A crescere è anche l’organico, che oggi conta in totale 28 dipendenti distribuiti tra le varie realtà.

Uno dei punti di forza del gruppo è l’unione di competenze verticalizzate e la connessione tra professionisti dai background diversi che permettono di offrire una visione strategica d’insieme che guida PMI e imprenditori nei loro progetti digitali. The Space, The Strategy, e Tellem si propongono infatti come un unico partner per la definizione e lo sviluppo di strategie di marketing e comunicazione per i business online, in particolare per gli E-commerce. «Non ci limitiamo a fornire servizi come le altre agenzie: il nostro obiettivo è entrare nel business del nostro cliente per guidarlo verso una crescita sostenibile», sottolinea Filippo Bacciocchi, CEO di The Strategy e Co-Founder di The Space e Tellem.

Oggi il gruppo vuole rinsaldare questo impegno, acquisendo nuovi talenti pronti a condividere la missione di costruire i business digitali del futuro. Crescono infatti le posizioni aperte, che supporteranno il progetto di espansione del gruppo finalizzato ad «aumentare la qualità dei nostri servizi. Non ci interessa rincorrere una crescita del fatturato, ma accrescere il valore del supporto che possiamo offrire ai nostri clienti», afferma Filippo Bacciocchi. Questa apertura non è indirizzata solo ai talenti, ma anche alle aziende in linea con i valori del gruppo, come sottolinea lo stesso Bacciocchi: «Fino ad oggi, la nostra crescita è avvenuta con l’acquisizione di talenti.

Ora ci sentiamo pronti a espandere il nostro gruppo attraverso acquisizioni strategiche di aziende in sinergia con la nostra vision e mission». Tra le novità di quest'anno c'è anche il debutto del nuovo progetto “Il Futuro dell’E- commerce” al Netcomm Forum che si terrà l’8 e il 9 Maggio: «Abbiamo intervistato più di 20 esperti di digital marketing per comprendere quale sarà il futuro dell’E-commerce. Presenteremo i risultati di questo lavoro alla prossima edizione del Netcomm di Milano, e siamo molto curiosi di conoscere il punto di vista degli altri professionisti che prenderanno parte all’evento».