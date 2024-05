Virgigno con la gn da Cesena vince Locomix 2024

Si è tenuta sabato 4 maggio nel Teatro Concordia della Repubblica di San Marino, con un sold out di quasi 400 posti, la serata conclusiva del concorso per comici emergenti Locomix giunto alla sua diciassettesima edizione, intitolata "A.I.? Ah dì!". Dopo 8 anni di pausa un pubblico entusiasta e caloroso ha inaugurato con i suoi applausi e le sue risate la rinomata kermesse organizzata dall'Associazione Locomotiva in collaborazione con la Segreteria di Stato Turismo, la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, la Giunta di Castello di Borgo Maggiore, gli Istituti Culturali di San Marino e la Compagnia Fratelli di Taglia di Riccione.

La serata, che ha visto l'esibizione dei sei comici finalisti individuati durante le selezioni, è stata condotta magistralmente da Marina Tamagnini e dai due esilaranti androidi-intelligenze artificiali Sirrrio (Mauro Granaroli) e Alexio (Ettore Mularoni, Presidente dell'Associazione e direttore artistico di Locomix), che hanno interagito in differita con l'"esperto" Professor Guglielmo Cancelli (Gianni Bardi).

Dopo il videomessaggio di benvenuto del celebre divulgatore scientifico e conduttore televisivo prof. Mario Tozzi, si sono esibiti Andrea Graziani (Forlì), Dario d'Angiolillo (Latina), Zagor Borghesi (Marina di Ravenna), Virgigno con la gn (Cesena), Max Sonsogno (Gambolò, PV) e il duo sammarinese Bromance.

Si è quindi svolta la tradizionale lotteria di beneficenza a favore di San Marino for the Children, seguita dall'esibizione di Marco “Lillo” Di Biase, vincitore dell'ultima edizione di Locomix, e del noto comico riminese Alessandro Ciacci, che ha infiammato il pubblico con il suo umorismo dissacrante. In quanto Presidente della Giuria di "Scritti da ridere", quest'ultimo ha premiato Luca Baglioni (Arezzo), primo classificato del concorso per scritti comici con il testo "La vita è breve. Microbiografie di calciatori inesistenti", letto dallo stesso autore.

Infine sono stati annunciati i vincitori della serata: il premio del pubblico è andato ai nostrani Bromance, mentre quello della critica, assegnato dalla giuria presieduta dall’ autore comico Marzio Rossi e di cui facevano parte anche Paolo Rondelli e Vito G. Testaj degli Istituti Culturali, Daniele Dainelli della Compagnia Fratelli di Taglia e Patrick Contarini della dell’agenzia Spettacoli Pro, e quello assoluto, calcolato combinando le percentuali del voto del pubblico con quello dei giurati, sono stati conferiti a Virgigno con la gn, che on la sua comicità originale e surreale ha conquistato tutti i presenti.

L'associazione Locomotiva desidera ringraziare la Segreteria Istruzione e Cultura e la Segreteria Turismo in particolare il Segretario Pedini Amati per la sua presenza in sala, la Giunta di Castello di Borgo Maggiore e la capitana Barbara Bollini anch’essa presente in sala, gli Istituti Culturali, gli sponsor Cassa di Risparmio di San Marino, Energreen, Nauty Natural Beauty, Marlù Gioielli, Titancoop, R&M Piadine), il media partner San Marino RTV, il Club Fotografico Sammarinese in particolare Antonella Beschi ed Emanuele Ercolani, per le foto della serata e soprattutto, il numeroso pubblico che ha riempito in ogni ordine di posto il Teatro Concordia ed ha chiesto a gran voce che Locomix prosegua il suo percorso anche il prossimo anno. L’appuntamento quindi sarà per il 2025 con la 18° edizione.



Comunicato stampa

Associazione Culturale Locomotiva