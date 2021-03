CSdl, "Il Decreto ristori non è equo, chiesto incontro con il Governo" Il sindacato chiede un sostegno per le famiglie

La CSdl interviene sul decreto ristori ritenendolo non equo “molte famiglie hanno subito un calo del reddito di almeno il 30%, a causa del ricorso alla CIG o peggio per licenziamento, - sottolinea- per equità va messo in campo un ulteriore provvedimento a loro sostegno”. La Csdl ha inviato una lettera al Congresso esprimendo le proprie valutazioni, a partire dal mancato coinvolgimento del sindacato. Tra i nodi anche l'erogazione dei contributi alle imprese, prendendo a riferimento unicamente il calo del fatturato. Il sindacato ha chiesto un incontro con il governo.

