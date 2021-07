Da oggi disponibile il fascicolo sanitario elettronico, che include anche il green pass vaccinale

Si tratta di uno strumento digitale che raccoglie la storia clinica del paziente, rendendo disponibili in ogni momento le informazioni cliniche e i documenti prodotti dagli operatori sanitari dell'ISS. Dal pomeriggio di quest'oggi è iniziata l'attivazione dei fascicoli sanitari elettronici, per tutti coloro che hanno scelto di aderire all'iniziativa, fornendo il proprio numero di telefono, necessario per l'identificazione. Per poter accedere bisognerà collegarsi al sito dell'ISS, usando le stesse credenziali per accedere al portale PA. A quel punto sul proprio cellulare arriverà un codice di conferma da inserire per poter accedere al proprio fascicolo, consultando referti, certificati e tutto lo storico clinico. Una soluzione che offre molti vantaggi, come spiega il Responsabile del Servizio Informatico ISS Filiberto Casali.

[Banner_Google_ADS]



Nel fascicolo è stato inserito, per andare incontro alle necessità dei sammarinesi, anche il green pass, che già qualcuno ha provveduto a scaricare dal sito. Si attende comunque ancora che vengano risolte le ultime questioni legate agli accordi tra Stati, in modo da garantire ai 16 mila che hanno aderito al fascicolo elettronico di ottenere e poter utilizzare al più presto il documento necessario per viaggiare all'estero, fermo restando che per ogni Stato esistono delle condizioni da rispettare per l'ingresso.

Nel video l'intervista a Filiberto Casali, Responsabile del Servizio Informatico ISS

Leggi il comunicato stampa dell'ISS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: