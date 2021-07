Da oggi è attivo il Fascicolo Sanitario Elettronico Ogni cittadino potrà controllare la propria storia sanitaria e il Green Pass Vaccinale

Sono stati presentati, questa mattina, nell’ambito di una conferenza stampa il Fascicolo Sanitario Elettronico e il Green Pass Vaccinale. Alla presentazione erano presenti il Segretario Particolare della Segreteria di Stato per la Sanità, Christian Ferrari; il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, Alessandra Bruschi; il Responsabile del Servizio informatico ISS, Filiberto Casali e il Responsabile Marketing & Sales Director di Telecom Italia San Marino, Fabrizio Bonini. Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è uno strumento digitale che raccoglie la storia clinica del paziente, rendendo disponibili ovunque e in sicurezza tutte le informazioni cliniche e i documenti prodotti da medici e operatori sanitari dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Nel fascicolo sanitario elettronico – accessibile dall’indirizzo fse.iss.sm, oppure dal sito del ppubblica amministrazione (www.gov.sm) o dal sito ISS (www.iss.sm nella sezione “servizi on-line”) - sono conservati referti, certificati, prescrizioni farmaceutiche, appuntamenti e tutto ciò che riguarda lo storico degli eventi clinici di ogni assistito ISS. Il fascicolo è consultabile da smartphone, tablet e computer ed è aggiornato in tempo reale con i dati relativi all'assistenza sanitaria ricevuta. Per usufruire del FSE è necessario richiedere l’attivazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ISS, dove è possibile firmare il modulo di consenso al trattamento dei dati e fornire il numero di cellulare su cui abilitare il servizio e disporre di un’utenza personale registrata sul portale della Pubblica amministrazione (www.gov.sm). Attualmente sono già oltre 16.000 i sammarinesi che hanno richiesto l’attivazione del proprio fascicolo sanitario elettronico e che già da oggi potranno accedere on-line ai propri dati sanitari. Green Pass vaccinale Nel fascicolo sanitario elettronico è presente anche una sezione dedicata al Green pass vaccinale, scaricabile, completo di QR Code, dove sono contenute le informazioni della vaccinazione anti-Covid.

Cs Iss