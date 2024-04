Ue: online l'Accordo di associazione. Beccari: "Siamo alla fase conclusiva"

Nel servizio l'intervista al Segretario Luca Beccari

Era atteso da molti e ora è consultabile online. Oltre 2000 pagine pubblicate sul sito ufficiale dell'Unione Europea: ecco l'Accordo di associazione che San Marino e Andorra stanno portando avanti con Bruxelles. All'interno tutte le novità divise per materie: dalla circolazione di persone e merci all'energia, dal lavoro ai temi finanziari. Il 7 maggio la consegna ufficiale alle istituzioni sammarinesi.

"La Commissione ci ha un po' preso in contropiede - commenta il segretario agli Esteri, Luca Beccari - infatti avevamo in programma la consegna a maggio. Ha deciso di anticipare la pubblicazione probabilmente perché i testi sono stati licenziati, al fine del loro invio al Consiglio Europeo per l'adozione lato Ue. Il primo dato positivo è che il processo vada avanti. Il fatto che il testo approdi al Consiglio rappresenta la fase conclusiva del processo decisionale, dalla quale potrà scaturire una luce verde oppure delle osservazioni".

Un testo in inglese, tecnico e con una lunga serie di riferimenti normativi. "Cercheremo di produrre delle traduzioni 'di cortesia', ancorché non ufficiali", prosegue Beccari. Per martedì 30 aprile il Governo ha fissato una conferenza stampa, per una prima illustrazione generale del testo. Il segretario non esclude, poi, ulteriori momenti pubblici di approfondimento. Beccari sottolinea, in sostanza, anche la necessità di conoscere il funzionamento di accordi di questo tipo nell'approcciarsi alla lettura del testo.

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (segretario di Stato agli Esteri)