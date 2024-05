Infrastrutture, digitale e sicurezza: incontro pubblico del Pdcs

“Transizione Digitale, Infrastrutture e Sicurezza per un Paese al Passo con i Tempi”, il titolo dell'incontro pubblico promosso dal Pdcs alla Sala del Castello di Serravalle. Ad illustrare iniziative e proposte del partito per la prossima legislatura il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti. Beccari ha parlato di progressi significativi nelle telecomunicazioni sottolineando che porteranno benefici a sammarinesi e residenti così come a turisti e visitatori.

Tra le iniziative già attuate citato l'aumento della sicurezza con il potenziamento delle forze dell'ordine, l'installazione di sistemi avanzati di videosorveglianza, investimenti nella fibra ottica per supportare l'economia digitale e lo sviluppo dell'identità elettronica così da facilitare l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione migliorando nel contempo la sicurezza nazionale e la sorveglianza. Il Segretario di Stato Canti ha parlato di rinnovamento e miglioramento delle infrastrutture sammarinesi, includendo l'aumento della proprietà pubblica di terreni per oltre 233.000 mq e il sostegno allo sviluppo attraverso la cessione ad imprenditori di 15.000 mq di aree produttive, con positive ricadute occupazionali.

Ha inoltre fatto riferimento ad un rapporto con le priorità dei prossimi anni, assicurando che ogni progetto risponda alle immediate necessità di miglioramento e si integri con l'ambiente e il patrimonio culturale di San Marino.