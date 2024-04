San Marino Brasile: proseguono gli eventi per celebrare una lunga amicizia

Nel servizio le interviste a Filippo Francini (Ambasciatore San Marino in Brasile), Paolo Rondelli (Direttore Istituti Culturali) e Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Cultura)

Ricco calendario di appuntamenti per il 40° anniversario delle relazioni ufficiali tra San Marino e Brasile. Al centro gli eventi in programma per la giornata del 17 maggio quando il programma delle celebrazioni si svilupperanno su tre differenti situazioni: una mostra filatelica numismatica, una sfilata “nel nome di Anita Garibaldi” e il concerto di Fafà de Belem.

Alle 12 presso il Museo del Francobollo e della Moneta verrà inaugurata la Mostra di Francobolli e Monete “Relazioni di Pace – Relações de Paz” con i francobolli dei due Stati e le opere congiunte. Alcuni pezzi sono donazione diretta dell’Ambasciatore Renato Mosca, appassionato e collezionista.

Alle 17 la Cava dei Balestrieri ospiterà “Anita Fidelis Fashion Style”, una sfilata della Scuola di Moda di Cesena basata sugli studi di UNIFEBE sull’Abito di Anita Garibaldi conservato a San Marino all’Archivio di Stato. Presenzieranno il Segretario di Stato, gli Ambasciatori Filippo Francini e Renato Mosca, il Presidente degli Studi OLIM Flaminia Andrea Antonioli, Raffaella Candoli di FIDAPA BPW Malatesta, Rosemari Glatz Rettore di UNIFEBE Santa Catarina (Brasile) e Caria Lorenzini, Preside della Scuola di Moda di Cesena.

Alle 21 al Teatro Titano il concerto-evento “Brasilessenza” della star della musica brasiliana Fafà de Belem accompagnata dal pianista Andrè Mahmari.

Nel servizio le interviste a Filippo Francini (Ambasciatore San Marino in Brasile), Paolo Rondelli (Direttore Istituti Culturali) e Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Cultura)