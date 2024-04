Europei Artistica a Rimini, Italia di bronzo nella prova a squadre

Europei maschili di Artistica

La Fiera di Rimini si fa polo della ginnastica e in questi giorni è stato il turno degli Europei maschili di Artistica. Chiusi dall'acuto dell'Italia, di bronzo nella gara a squadre dietro Ucraina e Gran Bretagna. È il terzo podio continentale consecutivo per la squadra azzurra che si gode anche il bronzo personale di Yumin Abbadini nell'all around, arrivato 34 anni dopo quello di Juri Chechi a Losanna '90.

Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati, Marco Lodadio completano il quintetto da medaglia dell'Italia, in finale col 5° posto nelle qualifiche e già in risalita dopo gli Anelli. Al termine della prima rotazione gli azzurri sono quarti a un punto da Israele, sorpassato dopo dopo il Volteggio. Dietro però risale l'Ucraina e dunque non è ancora abbastanza per entrare in zona podio: cosa che avviene con le Parallele Pari, esercizio che fa schizzare l'Italia a pochi decimi dalla Turchia capolista.

Con Sbarra e Corpo Libero Ucraina e Gran Bretagna prendono il largo e si giocano l'oro, mentre l'Italia ora è chiamata a difendere il bronzo proprio dalla Turchia. Decisivo il Cavallo con Maniglie: lo specialista Abbadini non fa errori, Casali e Macchiati completano l'opera e l'Italia si assicura la medaglia.