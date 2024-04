Segreteria Affari Esteri: Opportunità “Eusair Youth Council (EYC)”

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri informano la cittadinanza di un’interessante opportunità per entrare a far parte di EUSAIR Youth Council (EYC) di prossima istituzione. Si tratta di un'iniziativa innovativa che mira ad amplificare le voci e le prospettive dei giovani di tutta la Regione Adriatica e Ionica; un’occasione unica per contribuire allo sviluppo di politiche e strategie che avranno un impatto sulla Regione per gli anni a venire. Il Consiglio (EYC), fungerà da organo consultivo indipendente, svolgendo un ruolo fondamentale nell'integrare le intuizioni dei giovani in EUSAIR, assicurando che il futuro della Regione sia in linea con le aspirazioni e le esigenze delle sue giovani generazioni. Per maggiori informazioni circa l’EUSAIR Youth Council e le Macroregioni visitare il seguente link: https://tools.espcommunity.eu/. Coloro che intendono partecipare, residenti della Regione Adriatico-Ionica, tra cui San Marino, e di età compresa tra i 18 e i 29 anni, possono candidarsi entro il 27 maggio 2024, alle ore 17:00 (CET) collegandosi al link: https://www.adriatic-ionian.eu/youth-in-eusair/call-for-application-eyc/; ove si possono trovare tutte le informazioni relative.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri