Dalla Croce Rossa Sammarinese un bilancio delle operazioni svolte.

La Croce Rossa Sammarinese, con una nota, rimarca l'intensa attività svolta in questo periodo di emergenza sanitaria a favore dei cittadini sammarinesi, in collaborazione con l'I.S.S., il Pronto Soccorso e la Protezione Civile. “E' la prima volta che la CRS – sottolineano - effettua una operazione umanitaria così importante ed impegnativa”.

Da questa settimana sono gli operatori della Croce Rossa che si occupano di portare per qualche ora all'aperto i pazienti covid positivi asintomatici, che, da tempo chiusi in casa, iniziavano a manifestare disagi. Nell'ultimo mese c'è stata una diminuzione del servizio di consegne di farmaci, grazie soprattutto al favorevole andamento dell'epidemia. In maggio i volontari hanno provveduto a 279 consegne di farmaci a persone positive al Covid in quarantena domiciliare contro le 552 del mese precedente.

Sul fronte delle collaborazioni internazionali è proseguita quella con la Croce Rossa tedesca che ci ha donato 275 maschere per ossigenazione col sistema Venturi ed è attesa una donazione dalla Croce Rossa Canadese. Dal direttivo un grazie a tutti i volontari che rendono possibili i servizi.



