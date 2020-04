PASQUA Dalla Diocesi gli appuntamenti per la Settimana Santa

Dalla Diocesi gli appuntamenti per la Settimana Santa.

La Diocesi di San Marino Montefeltro, con una nota, comunica le modalità delle celebrazioni in vista della Settimana Santa, in tempo di emergenza sanitaria. Tutte le celebrazioni avverranno in assenza di fedeli, ma sarà possibile seguirle in diretta tv dalle proprie case. Domenica delle Palme e della Passione del Signore 5 aprile alle ore 10 S. Messa presieduta dal Vescovo con la benedizione dell’ulivo in diretta streaming dalla Cattedrale di Pennabilli. Alla stessa ora S. Messa presieduta da mons. Elio Ciccioni, Vicario Generale, dalla chiesa di San Francesco (RSM) in diretta su San Marino RTV (canale 73). Giovedì Santo 9 aprile ore 21 S. Messa in Coena Domini in diretta streaming dalla Cattedrale di Pennabilli. Venerdì Santo 10 aprile ore 15 Via Crucis su San Marino RTV (canale 73) mentre alle ore 21 Celebrazione della Passione del Signore in diretta streaming dalla Cattedrale di Pennabilli. Sabato Santo 11 aprile ore 22 Veglia pasquale in diretta streaming dalla Cattedrale di Pennabilli. Domenica di Pasqua 12 aprile ore 10 S.Messa su San Marino RTV (canale 73 e diretta streaming) dalla Basilica di San Marino.

I più letti della settimana: