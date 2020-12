Defibrillatori nelle scuole: nuovo DAE anche a Montegiardino

Dopo le scuole superiori di Città, anche la scuola elementare di Montegiardino ha il suo defibrillatore. L'inaugurazione questa mattina, davanti al segretario particolare alla Sanità Christian Ferrari; il Capitano di Castello Giacomo Rinaldi; forze dell'ordine e protezione civile, naturalmente i rappresentanti della Società Sammarinese di Cardiologia e Progetto cuore.

Proprio la Presidente della Società di Cardiologia Marina Foscoli ha parlato davanti ai bambini sulla incidenza delle malattie cardiache, in particolare, in un momento come quello dell'emergenza sanitaria legata al Covid. Un defibrillatore, donato dalla Associazione “Gli Apostoli” e dalla Cooperativa Circolo Ricreativo di Dopo Lavoro di Montegiardino, utile a mettere in sicurezza l'intero plesso scolastico: oltre alle elementari, la scuola dell'infanzia e la palestra adiacenti. Un progetto che prosegue, anche sulla base della recente normativa che prevede l'installazione di postazioni telecontrollate con priorità proprio per le scuole e i luoghi maggiormente affollati.

Il valore di questo gesto, per i bambini, sul fronte educativo, nelle parole del Vice Direttore della Scuola Elementare, Lucia Ceccaroli.



