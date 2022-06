SAN MARINO Diritti persone con disabilità nel contesto di una crisi sanitaria La Repubblica di San Marino inserita nella ricerca di DPI con il finanziamento della Fondazione Cariplo

Una ricerca di rilievo internazionale, avente come oggetto i diritti delle persone con disabilità nel contesto di una crisi sanitaria. Un report promosso dalla Fondazione Orizzonti Sereni Onlus (FONOS) e dall’organizzazione Disabled Peoples' International Italia, con il finanziamento della Fondazione Cariplo. Ed in questo contesto di rilievo scientifico, si inserisce anche la Repubblica di San Marino, grazie al lavoro di coordinamento svolto dal dottor Giampiero Griffo, componente del Comitato Sammarinese di Bioetica. Il quadro complessivo che emerge dalla ricerca è la conferma che ancora molti sono i passi da intraprendere per rendere paritetico e inclusivo l’accesso alle cure e agli stessi trattamenti sanitari di questa popolazione e della necessità di passare da un welfare di protezione ad un welfare di inclusione.

