SANITÀ Dopo l’audizione Comitato Esecutivo ISS e odg, Bevere ringrazia e ribadisce impegno Per RF “ennesima occasione persa per fare chiarezza”

Dopo l’audizione di giovedì scorso col Comitato Esecutivo dell’ISS, ed il successivo ordine del giorno, il direttore generale ISS ringrazia e ribadisce l'impegno. Per RF “ennesima occasione persa per fare chiarezza”.

Il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, in una nota ringrazia i Commissari per il clima di piena collaborazione riscontrato nei lavori parlamentari. Ed in mertio all’Ordine del Giorno “non posso che confermare – scrive Francesco Bevere - il massimo impegno da parte di tutto l’ISS per dare corso agli impegni che ci hanno affidato, per il tramite della Segreteria di Stato per la Sanità. Investire in Salute; dare piena attuazione ai progetti già avviati ed a quelli in corso attraverso la valorizzazione e formazione di risorse umane e professionali proseguire la riorganizzazione della medicina Territoriale con l’implementazione della telemedicina e dell’assistenza domiciliare integrata e potenziare la comunicazione rappresentano un impegno inderogabile per il Comitato Esecutivo”.

Ma per RF l’audizione di giovedì scorso col Comitato Esecutivo dell’ISS è stata l’ennesima occasione persa per fare chiarezza su dove, nel concreto, vuole andare la nostra sanità. Preoccupante per il partito di opposizione la reticenza da parte del Comitato Esecutivo dell’ISS a rispondere alle domande. “Di fatto, - si legge in una nota- si chiede alla politica un atto di fede. La maggioranza, ovviamente, questo atto di fede lo ha fatto, approvando un ordine del giorno che loda le azioni del Comitato Esecutivo e prevede impegni generici per il Governo. Come sempre maggioranza e governo antepongono i propri equilibri alle esigenze del Paese”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: