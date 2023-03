L’ISS già impegnato nell’attuare l’Ordine del Giorno della Commissione Sanità

A seguito dell’audizione in Commissione Permanente Sanità, di giovedì 9 marzo scorso, il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, Francesco Bevere, a nome di tutto il Comitato Esecutivo ISS, intende ringraziare il Presidente Oscar Mina e tutti gli Onorevoli Commissari per l’ottimo andamento dei lavori parlamentari e il clima di piena collaborazione riscontrato. Nell’Ordine del Giorno della Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, approvato al termine del dibattito politico relativo alla illustrazione delle attività svolte dal Direttore Generale durante il suo primo anno di incarico, è stato espresso “grande apprezzamento per l’avvio delle opere necessarie alla ristrutturazione dei Centri Sanitari, l’ampliamento della Telemedicina, per gli ottimi risultati ottenuti attraverso accordi con enti e strutture internazionali, anche in ambito Universitario per gli studenti Sammarinesi, per l’ottimizzazione anche economica della gestione delle gare d’appalto e per l’acquisto dei macchinari all’avanguardia a disposizione della struttura ISS”. Di rilievo anche il passaggio in cui la Commissione “si congratula, considerate anche le difficoltà del periodo storico, per l’ottimo lavoro svolto inerente la stabilizzazione e l’implementazione del personale sanitario”.

“Come Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale – dichiara Francesco Bevere – non posso che confermare il massimo impegno da parte di tutto l’ISS per dare corso agli impegni che gli Onorevoli Commissari ci hanno affidato, per il tramite della Segreteria di Stato per la Sanità. Investire in Salute; dare piena attuazione ai progetti già avviati ed a quelli in corso attraverso la valorizzazione e formazione di risorse umane e professionali; proseguire la riorganizzazione della medicina Territoriale con l’implementazione della telemedicina e dell’assistenza domiciliare integrata e potenziare la comunicazione nonché implementare la divulgazione dell’informazione al fine di promuovere le innovazioni e le eccellenze dell’ISS, così come indicati nell’Ordine del Giorno parlamentare, rappresentano un impegno inderogabile per il Comitato Esecutivo. Sono certo che tutto il personale sanitario e amministrativo dell’Istituto, di ogni profilo e di ogni ordine e grado, continuerà a partecipare attivamente e a far propri gli obiettivi contenuti nell’Ordine del Giorno, a beneficio degli assistiti e di tutta la comunità sammarinese. Il ringraziamento rivolto dalla Commissione Parlamentare è un ringraziamento che è rivolto e riguarda l’intera comunità dell’ISS”.

c.s. ISS