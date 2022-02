Faetano: il Segretario di Giunta devolve parte del compenso alle Elementari per l'acquisto di libri

Pietro Renzi ha devoluto parte del suo compenso da Segretario della Giunta di Castello di Faetano alla Scuola Elementare "Il Mulino". Un gesto apprezzato da alunni e insegnanti, che hanno voluto ringraziarlo con una nota pubblica. La somma è stata utilizzata per acquistare circa 60 libri per arricchire la biblioteca scolastica. I volumi donati, consegnati e allestiti in biblioteca alla presenza del Segretario e della Direzione, sono stati accolti con entusiasmo dagli alunni. Renzi e la Direttrice della scuola Arianna Scarpellini hanno sottolineato il valore di tale dono e della ricchezza che i libri offrono, in termini di crescita, di consapevolezza di sé e del mondo e di pura evasione. Per l'occasione è stato anche letto un libro illustrato, dopodiché i bambini hanno sintetizzato in un pannello cosa rappresentano i libri per loro in una sola parola.

