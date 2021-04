INDIRIZZO FALSO Fake email: Rabini sporge denuncia, Direzione Tg Rtv presenterà un esposto

Fake email: Rabini sporge denuncia, Direzione Tg Rtv presenterà un esposto.

La vicenda della festa non autorizzata assume anche i contorni del giallo. In mattinata l'arrivo a diverse testate giornalistiche del territorio di una mail dall'indirizzo dottrabinisergio@outlook.it e firmata dal Direttore sanitario dell'Iss. Tutto faceva pensare ad un indirizzo di posta elettronica personale. Poi, contattato per avere maggiori informazioni, Sergio Rabini ha affermato di non aver inviato alcuna mail. Si tratta, dunque, di una fake da un indirizzo creato ad hoc. Il medico - così come ci aveva preannunciato -, in giornata si è recato in Gendarmeria per sporgere denuncia.

Anche la Direzione del Telegiornale di San Marino Rtv, a propria tutela dopo la e-mail falsa ricevuta, presenterà un esposto/denuncia alle forze dell'ordine per dare avvio ai dovuti accertamenti che portino ad identificarne gli autori e a procedere secondo la legge per evitare che possano reiterarsi episodi simili.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: