Federalberghi San Marino: siglato protocollo con ZeroCO2 per contribuire alla nascita di alberi.

Da quest'anno chi verrà a trascorrere una notte in una struttura del Titano aderente a Federalberghi contribuirà a far nascere un albero. È quanto prevede il protocollo di collaborazione siglato da Federalberghi San Marino e ZeroCO2, organizzazione internazionale che mira a ridare ossigeno al pianeta attraverso la riforestazione. Grazie all'accordo raggiunto parte degli introiti degli alberghi aderenti verranno destinati all'accrescimento e alla diffusione degli alberi a livello internazionale.

