Fellini100: in migliaia in coda per la mostra. Anche Vittorio Sgarbi tra i visitatori

Migliaia di visitatori per i primi due giorni di apertura della mostra 'Fellini 100 Genio immortale', esposizione ideata e progettata da Studio Azzurro e allestita nelle sale di Castel Sismondo a Rimini. Sono stati quattromila i visitatori nel primo giorno: dopo il taglio del nastro ufficiale, una folla incessante è entrata nel castello per un viaggio multimediale nell'immaginario di uno degli artisti più visionari del ventesimo secolo. Il tutto attraverso documenti inediti, disegni, costumi, manoscritti, film. Fra i visitatori, nella serata, anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Un successo di pubblico che si è ripetuto nella giornata di domenica.



