NATURA Fiera Agricola: bimbi felici a contatto con gli animali della fattoria Tante le attività previste in occasione della manifestazione che si concluderà domenica 5 maggio a Montecchio

Fiera Agricola significa staccare per un istante dalla vita frenetica di tutti i giorni e tornare a contatto con la terra e la natura. Oltre agli approfondimenti per i tecnici, nell'evento in programma fino a domenica spazioal divertimento. In una manifestazione dedicata all'agricoltura non possono mancare gli animali della fattoria.

Tante le attività per le famiglie, dall'orto in cassetta ai laboratori di ceramica, dal concorso per costruire uno spaventapasseri alla riscoperta degli insetti impollinatori nel Bioparco apistico, in un'epoca difficile per questi piccoli animali minacciati da pesticidi, cambiamenti climatici e altre insidie.

Nel servizio le voci di bambini e genitori alla Fiera Agricola

