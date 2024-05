Taglio del nastro per la Fiera Agricola, Canti: "Obiettivo San Marino primo Stato 100% bio"

Entra nel vivo la Fiera Agricola, a Montecchio. Sabato 4 maggio il taglio del nastro con i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, per un evento che punta a celebrare la tradizione, ma guardando al futuro. Sono tante le sorprese alla Fiera, in programma fino a domenica, per staccare dalla vita di tutti i giorni e tornare a contatto con la natura.

Ci sono le esposizioni dei mezzi agricoli del passato e di quelli moderni. Non possono mancare gli animali della fattoria: i più felici, in questo caso, sono i bambini che possono divertirsi anche con i giochi, i laboratori di disegno, la riscoperta delle api.

Tradizione, ma anche innovazione: San Marino punta sempre più sul biologico. In mattinata una tavola rotonda con gli esperti: tra i protagonisti il segretario al Territorio, Stefano Canti, e il vicepresidente di Slow Food Italia, Raoul Tiraboschi. Dal 2018 al 2023 gli operatori certificati sono passati da 24 a 56. Dal 28 al 33 per cento del totale dei terreni coltivati sul Titano è bio. In crescita anche l’allevamento che segue questa impostazione. E si punta sul vino: per il 2024 più del 50 per cento delle uve saranno biologiche.

"I numeri ci confortano nel raggiungere un importante obiettivo - afferma Canti - cioè avere un territorio completamente biologico, il primo Stato nell'Unione europea e nel mondo". "Credo che il supporto che la Segreteria sta dando sia importante - commenta Tiraboschi -. I produttori hanno, con questi numeri, la possibilità di crescere davvero sul mercato. Il mercato chiede filiera, tracciabilità e ricerca per il rispetto dell'ambiente".

Nel video le interviste a Stefano Canti (segretario di Stato Territorio e Ambiente) e a Raoul Tiraboschi (vice presidente Slow Food Italia)