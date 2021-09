FREQUENZE Firmato l'accordo: il segnale di San Marino Rtv coprirà l’intero territorio italiano

Alla Farnesina è avvenuta la firma dell’accordo in materia radiotelevisiva. Il segnale di San Marino Rtv coprirà l’intero territorio italiano. A Roma l'accordo tra i segretari di Stato agli Esteri e all'Informazione, Luca Beccari e Teodoro Lonfernini, e il ministro Luigi Di Maio. Presente anche il presidente di San Marino Rtv, Pietro Giacomini. Non sono ancora stati rivelati i dettagli dell'accordo. È certo però che l'emittente sammarinese avrà un canale nazionale, che ci sarà un adeguamento del contributo e che l'accordo avrà una durata di cinque anni.

“Sono soddisfatto per l’accelerazione impressa sulla finalizzazione del testo dell’intesa – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari - a significare la volontà delle Parti di regolamentare ed aggiornare normativamente un servizio prioritario per il nostro sistema nazionale. Con il Ministro di Maio si è altresì convenuto di proseguire nella trattazione delle questioni bilaterali in agenda”. “Con la firma dell’intesa bilaterale – ha proseguito il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini - si apre una più ampia collaborazione in materia radiotelevisiva tra i due Stati e la possibilità per entrambi di trarre vantaggi e opportunità. La nostra emittente radiotelevisiva amplierà il proprio bacino d’utenza con ricadute sensibili di visibilità e affermazione sull’intero territorio italiano.”

File allegati Il comunicato stampa della Segreteria di Stato Esteri

