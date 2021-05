Funivia San Marino, AASS: "Impianto revisionato regolarmente" Giovedì 27 Maggio funivia chiusa per un'esercitazione di evacuazione

Dopo la tragedia di Mottarone, che ha costato la vita a 14 persone, l'AASS interviene con una nota per rassicurare sulla sicurezza della funivia Borgo Maggiore - San Marino. L'azienda specifica che nel 2016-2017 è stata effettuata la revisione ventennale della funivia, che ha portato ad un rinnovamento dell'impianto con la sostituzione delle cabine, la revisione completa della parte meccanica e l’aggiornamento delle componenti elettriche ed elettroniche.

L'impianto inoltre viene revisionato ogni cinque anni, con gli ultimi interventi avvenuti tra febbraio e marzo 2021. Per l'occasione è stata sostituita la fune di soccorso, sono state verificate le funi con esami magnetoscopici e sono state seguite prove non distruttive degli organi in movimento.



"Tutte le manutenzioni eseguite dalle aziende specializzate e dalle maestranze A.A.S.S. - specifica la nota - rispettano puntualmente quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione". Giovedì 27 Maggio, a partire dalle ore 19:00, la funivia sarà chiusa per effettuare una esercitazione programmata di evacuazione dei passeggeri.

