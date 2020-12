COVID SAN MARINO Genitori contro le nuove misure scolastiche: lanciano appello e raccolgono firme

Genitori contro le nuove misure scolastiche: lanciano appello e raccolgono firme.

Lanciato un appello da parte di genitori preoccupati: è in corso una raccolta firme contro le misure emanate dal nuovo decreto sammarinese. Il Comitato dei Genitori per la Scuola in Presenza chiede infatti il riavvicinamento alle norme adottate fino al 26 novembre, sottolineandone l'efficacia. Sostengono infatti che i contagi, avvenuti finora tra i giovani, siano riconducibili principalmente ad ambienti extrascolastici. Al contrario affermano l'inadeguatezza della DAD, come dimostrato nei mesi di lockdown, e la difficoltà, sia fisica che psicologica, per i ragazzi di indossare costantemente la mascherina.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vai alla nota stampa







I più letti della settimana: