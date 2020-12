"Appello alla Cittadinanza" del Comitato Genitori per la Scuola in Presenza

Si comunica a tutta la cittadinanza che, a seguito dell'emanazione del D.L. n. 206/2020, come genitori siamo estremamente preoccupati per le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria imposte alle scuole. L'elevato numero di test effettuati finora sugli studenti sammarinesi, ha dimostrato che le misure adottate fin qui, ovvero distanziamento di almeno un metro tra gli studenti, sanificazione frequente delle mani, arieggiamento dei locali e uso della mascherina nei momenti in cui non fosse possibile mantenere il distanziamento interpersonale, hanno funzionato. I contagi nei giovanissimi sono avvenuti soprattutto in ambito famigliare e comunque extrascolastico. L'uso della mascherina per tutto l'orario scolastico non sarà indolore per i nostri bambini, sia a livello fisico (si vedano le analisi dell'OMS a riguardo) sia psicologico. Per quanto poi riguarda la DAD, tutti noi ci ricordiamo i mesi da marzo a giugno... Non possiamo che considerarla uno strumento inadeguato a dire unanime di insegnanti e ragazzi. È pertanto in corso una raccolta firme per chiedere al Governo di rivalutare le disposizioni inerenti la scuola contenute nel D.L. n. 206/2020 e la possibilità di tornare sui banchi adottando le stesse misure valide fino al 26 novembre u.s.. Chi volesse aderire può sottoscrivere l'appello inviando una mail con indicazione di nome, cognome e cod iss a appello.mascherine@gmail.com entro il 7 dicembre.

"Comitato dei Genitori per la Scuola in Presenza"