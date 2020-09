Giornata mondiale del cuore, ISS: "La prevenzione è un impegno per tutti"

Nella Giornata mondiale del cuore l'ISS sensibilizza sull'importanza della prevenzione. Parte dai dati delle malattie cardiovascolari, considerate il killer numero uno al mondo, con 18 milioni di vittime l'anno. Ricorda i fattori di rischio: fumo, diabete, ipertensione e obesità, inquinamento atmosferico, ma richiama anche a corretti stili di vita per prevenire e ridurre l'impatto della malattia sulle persone e sui sistemi sanitari. “Correzione dei fattori di rischio come la riduzione del tabacco, una alimentazione corretta, l'attività fisica che – segnala l'ISS – consentono di evitare almeno l'80% delle morti premature per malattie cardiache e ictus”.

Sottolinea la piena ripresa già dal 15 maggio dell'attività ambulatoriale della Cardiologia in un lavoro intenso, dopo che nel pieno della emergenza sanitaria alcune procedure erano state rinviate, pur garantendo sempre le urgenze. Nei giorni scorsi, proprio la Cardiologia ha preso parte alle diverse iniziative di sensibilizzazione promosse da Associazione Cuore-Vita, Società Sammarinesi di Cardiologia, Progetto Cuore.



