Giovane sammarinese morso per la seconda volta da una vipera che tiene in casa.

Dopo 14 mesi un giovane del Titano è stato morso alla mano, per la seconda volta, da una vipera che tiene in casa. Attualmente ricoverato presso l'Ospedale di Stato, il ragazzo coinvolto sarebbe in buone condizioni, ma rimane comunque in osservazione. Nell'estate del 2023, la Croce Rossa Sammarinese era andata a Ginevra per reperire il farmaco.

